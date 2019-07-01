الذهب ينحفض بـ 2% بفعل هدنة التجارة

تراجعت أسعار الذهب نحو اثنين بالمئة اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تعزز الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.

وبحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.7 بالمئة إلى 1384.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 20 يونيو حزيران عند 1381.51 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8 بالمئة إلى 1388.20 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، "إعادة فتح محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين جعل المستثمرين يعاودون النظر صوب النمو، نرى دعما جيدا لأسواق الأسهم في أنحاء المنطقة وطلبا أقل على الملاذات الآمنة."

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.19 دولار للأوقية واستقر البلاديوم عند 1538.12 دولار.

وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 832.19 دولار للأوقية، لينزل عن ذروة ستة أسابيع التي لامسها خلال الجلسة السابقة.

المزيد: