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الذهب ينخفض إلى 1606 دولار .. لكن يظل قرب ذروة 7 سنوات

منشور 20 شباط / فبراير 2020 - 09:48
الذهب ينخفض إلى 1606 دولار
نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة لتسجل 1609.60 دولار
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تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن كشفت الصين عن إجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا لكن المعدن ظل قرب أعلى مستوياته في نحو 7 سنوات

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن كشفت الصين عن إجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا لكن المعدن ظل قرب أعلى مستوياته في نحو 7 سنوات الذي سجله في الجلسة السابقة مع استمرار المخاوف حيال المرض.

وفي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 في المائة إلى 1606.62 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 في المائة لتسجل 1609.60 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم الذي يشهد عجزا في المعروض 0.9 في المائة إلى 2688.40 دولار للأوقية بعد أن لامس ذروة قياسية عندما بلغ 2841.54 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.5 في المائة إلى 18.30 دولار لكنها حومت قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر الذي سجلته أمس. ونزل البلاتين 1.2 في المائة إلى 993.40 دولار للأوقية.

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Via SyndiGate.info


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