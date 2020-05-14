الذهب ينخفض بعد استبعاد رئيس الفدرالي الأميركي احتمال تبني أسعار فائدة سلبية

تراجع الذهب الخميس 14 مايو بعد أن استبعد جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي احتمال تبني أسعار فائدة سلبية، لكن تحذيره من ضعف النمو الاقتصادي لفترة ممتدة حد من خسائر المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1714.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز 0.8% في الجلسة السابقة بفعل رؤية باول القاتمة لفرص تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1723.80 دولار.



هذا وتتركز الأنظار حاليا على بيانات إعانة البطالة الأميركية المقرر صدروها اليوم لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق الاقتصاد.



وتطلق البنوك المركزية والحكومات في أنحاء العالم دعما ماليا ونقديا غير مسبوق لحماية اقتصاداتها من الجائحة.



ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يُعتبر في المعتاد وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وتراجع العملة.



وفي تأكيد للأثر الاقتصادي للوباء، تراجعت أسعار المنتجين الأمريكيين في أبريل نيسان بأكبر قدر منذ 2009، مما قاد إلى أكبر انخفاض سنوي في نحو أربع سنوات ونصف السنة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1825.81 دولار للأونصة، بعد أن انخفض 2.3% أمس الأربعاء.



وزاد البلاتين 1.2% إلى 765.96 دولار للأونصة، بينما تراجعت الفضة 0.8% إلى 15.52 دولار.