الذهب ينخفض في تعاملات متقلبة مع تغطية الإسراع للسيولة على محاولات التحفيز

تراجع الذهب في تعاملات متقلبة الخميس بعدما دفعت المخاوف من تفاقم تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي المستثمرين للتحرك سريعا إلى تسييل حيازاتهم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1480 دولارا للأونصة. ونزل المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة الأربعاء مع معادن نفيسة أخرى.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1481.70 دولار.

وسجل الدولار أعلى ارتفاع في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، بينما تراجعت السندات وواجهت الأسهم صعوبات في إيجاد موطئ قدم بينما ظلت المخاوف إزاء التفشي تخيّم على إجراءات التحفيز التي دشنتها حكومات وبنوك مركزية في أنحاء العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، شهد البلاديوم تغيرا طفيفا إلى 1587.32 دولار للأونصة بعدما تراجع بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق، بينما نزل البلاتين للجلسة السابعة على التوالي وسجل في أحدث تعاملات هبوطا 2.2 بالمئة إلى 610.52 دولار.

وحومت الفضة بالقرب من أدنى مستوى في 11 عاما والذي بلغته في الجلسة السابقة، وتراجعت 0.4 بالمئة إلى 11.93 دولار للأونصة.