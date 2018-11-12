الذهب يهبط لأقل مستوياته في شهر مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب إلى أقل مستوياتها في شهر مع تعزز الدولار وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بصدد تشديد تكاليف الاقتراض.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3% إلى 1205.86 دولار للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوياته في شهر عند 1205 دولارات خلال وقت سابق من الجلسة.

هذا وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.5%.

وصعدت العملة إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 شهرا في وقت سابق من الجلسة مما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

وأعاد مجلس الاحتياطي التأكيد على خططه لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول ثم زيادتها مرتين أخريين محتملتين بحلول منتصف 2019 وسط أداء اقتصادي قوي وتنامي ضغوط زيادة الأجور.

هذا وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.17 دوزلار للأونصة، كان المعدن انخفض خلال الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياته منذ 18 سبتمبر أيلول عند 14.06 دولار.

في حين انخفض البلاديوم 0.2% إلى 1113.92 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.1% إلى 848.50 دولار للأونصة.

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