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الذهب يهبط بعد بيانات صينية هدأت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

منشور 15 تمّوز / يوليو 2019 - 09:50
تراجعت أسعار الذهب، متماسكة فوق محور 1400 دولار
تراجعت أسعار الذهب، متماسكة فوق محور 1400 دولار
أبرز العناوين
كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1411.99 دولار للأونصة وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1414 دولارا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب، متماسكة فوق محور 1400 دولار، بعد أن هدأت بيانات صينية مهمة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وعززت الشهية للأصول عالية المخاطر.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1411.99 دولار للأونصة وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1414 دولارا للأونصة.

وزاد الناتج الصناعي الصيني 6.3 بالمئة عنه قبل عام في يونيو حزيران، متفوقا على توقع يبلغ 5.2 بالمئة، في حين نمت استثمارات الأصول الثابتة 5.8 بالمئة على أساس سنوي بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران، متفوقة أيضا على توقع للمحللين بلغ 5.5 بالمئة.

في غضون ذلك، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة به قبل سنة، وهو أضعف إيقاع في 25 عاما على الأقل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.16 دولار للأونصة.

وتقدم البلاتين 0.6 بالمئة مسجلا 832.64 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة أيضا إلى 1555.22 دولار للأونصة.

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Via SyndiGate.info


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