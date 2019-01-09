الذهب يهبط بفعل تحسن الشهية للمخاطرة عقب فرص انتهاء حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة

الذهب يهبط بفعل تحسن الشهية للمخاطرة

راجعت أسعار الذهب الأربعاء حيث عززت فرص انتهاء حرب التجارة الطويلة بين الصين والولايات المتحدة الشهية للمخاطرة مما طغى على التوقعات لتوقف في زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

في غضون ذلك، سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا عند 1340.50 دولار للأونصة خلال الجلسة.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1282.75 دولار للأونصة في حين هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1283.8 دولار للأونصة.

لكنه أضاف أن الذهب يواجه بعض الرياح المعاكسة بسبب التعافي التدريجي في الأصول عالية المخاطر فضلا عن أن المستثمرين يأخذون في الحسبان تلميحات التيسير النقدي من الفدرالي الأمريكي,

وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1325.49 دولار للأونصة.

وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة إن الطلب على البلاديوم مازال قويا، متوقعا استمرار عجز الطلب حتى 2020.

هذا وانخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.62 دولار للأونصة في حين صعد البلاتين 0.8 بالمئة مسجلا 820.74 دولار.

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