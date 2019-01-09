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الذهب يهبط بفعل تحسن الشهية للمخاطرة عقب فرص انتهاء حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة

الذهب يهبط بفعل تحسن الشهية للمخاطرة عقب فرص انتهاء حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة
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