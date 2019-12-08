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الرئيس الإيراني يقدم موازنة الحكومة لتواجه العقوبات الأميركية عبر تقليص الاعتماد على النفط

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 09:36
حدد قيمة مسودة الميزانية عند حوالي 4845 تريليون ريال (38.8 مليار دولار بسعر السوق الحرة) للسنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ يوم 20 مارس آذار 2020
حدد قيمة مسودة الميزانية عند حوالي 4845 تريليون ريال
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قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة لميزانية الحكومة بقيمة تبلغ نحو 39 مليار دولار للبرلمان اليوم الأحد

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة لميزانية الحكومة بقيمة تبلغ نحو 39 مليار دولار للبرلمان اليوم الأحد، قائلا إنها معدة لمقاومة العقوبات الأمريكية عبر الحد من الاعتماد على صادرات النفط، التي تستهدفها واشنطن.

وأخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران العام الماضي وعاود فرض عقوبات على طهران تركز على صناعة النفط الأساسية لديها.

وقال روحاني للبرلمان بحسب التلفزيون الرسمي "هذه موازنة لمقاومة العقوبات... مع أقل اعتماد ممكن على النفط".

وحدد قيمة مسودة الميزانية عند حوالي 4845 تريليون ريال (38.8 مليار دولار بسعر السوق الحرة) للسنة الإيرانية المقبلة التي تبدأ يوم 20 مارس آذار 2020.

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Via SyndiGate.info


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