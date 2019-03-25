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الرئيس التركي يتوعد بمحاسبة من يشترون العملات الأجنبية توقعاً لهبوط الليرة

الرئيس التركي يتوعد بمحاسبة من يشترون العملات الأجنبية توقعاً لهبوط الليرة
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