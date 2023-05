اليزابيث هولمز الرئيس التنفيذي السابق لشركة Theranos تدخل السجن بتهمة الاحتيال

بعد أن أصدر القاضي حكمًا بالسجن 11 عامًا على إليزابيث هولمز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Theranos، بسبب اتهامات احتيال تتعلق بمنتج تحليل الدم الخاص بالشركة، ستُدخل إليزابيث السجن الفيدرالي قريبًا.

تأسست Theranos بواسطة إليزابيث هولمز وشريكها راميش ساني بالواني في عام 2003، وتعهدوا بثورة في قطاع الرعاية الصحية باستخدام تقنية تمكنها من تشخيص الأمراض والمشاكل الصحية عن طريق الحصول على قطرات دم قليلة من الإصبع.

حققت الشركة نجاحًا كبيرًا، حيث حصلت على استثمارات بقيمة مليار دولار وجذبت كبار المسؤولين السابقين ليكونوا في مجلس الإدارة.

ومع ذلك، تعرضت Theranos لفضائح وتحقيقات بعد كشف صحيفة وول ستريت جورنال عن مخاطر التقنية التي تستخدمها الشركة.

انفصلا هولمز وبالواني اثر انهيار الشركة بعد الفضيحة، وفي عام 2018، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لهولمز وبالواني بالاحتيال والتآمر.

رغم إدانة هولمز، تم إطلاق سراحها بكفالة لفترة قصيرة، لكن في أعقاب انتهاء إجراءات الاستئناف، لم يتبقَ لها سوى الطريق إلى السجن بعد أن قضت أكثر من عشرين عامًا في تأسيس شركة Theranos.

