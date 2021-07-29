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الرئيس التونسي: مئات التونسيين سرقوا 13.5 مليار دينار من المال العام

منشور 29 تمّوز / يوليو 2021 - 06:54
مئات التونسيين سرقوا 13.5 مليار دينار من المال العام
نحن دولة لا نتسول هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية الخاطئة
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قال الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحات مصورة الأربعاء 29 يوليو، إن مئات التونسيين سرقوا 13.5 مليار دينار مايعادل 4.8 مليار دولار من المال العام، واقترح عليهم "صلحا جزائيا" إذا أعادوا تلك الأموال.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحات مصورة الأربعاء 29 يوليو، إن مئات التونسيين سرقوا 13.5 مليار دينار مايعادل 4.8 مليار دولار من المال العام، واقترح عليهم "صلحا جزائيا" إذا أعادوا تلك الأموال.

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وأضاف سعيد خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي ظهر في تسجيل مصور نشرته الرئاسة إن "الاختيارات الاقتصادية الخاطئة" تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس ودعا التجار إلى خفض أسعار السلع.

وتابع "نحن دولة لا نتسول هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية الخاطئة ، لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعى والآخر لا يدفع الضرائب فضلا على القروض التى تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها يجب أن تعود إلى الشعب التونسى لأنها أمواله"

كلمات دالة:اقتصاد تونس

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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