للمرة الأولى بتاريخ العراق... توحيد الرسوم الجمركية بين بغداد وأربيل!

الرسوم الجمركية بين بغداد وأربيل للمرة الأولى بتاريخ العراق

أعلنت مديرية الجمارك العامة في حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد، الاتفاق لأول مرة بتاريخ العراق، على توحيد الرسوم الجمركية في عموم البلاد، بالاعتماد على التعرفة الجمركية للإقليم.

وقال مدير الجمارك، سامال عبد الرحمن في مؤتمر صحافي، إن "الاتفاق على توحيد الرسوم هو أحد الإيجابيات في التفاهمات بين الحكومتين، الاتحادية والإقليم".

وكانت حكومة كردستان العراق تفرض، بشكل مستقل، رسوماً جمركية على البضائع المستوردة من خارج البلاد، وتحتفظ لنفسها بتلك الأموال، وهو ما تعترض عليه بغداد منذ سنوات طويلة وتعتبره غير قانوني.

فيما كانت بغداد تحصل رسوماً جمركية خاصة بها، من البضائع القادمة من الإقليم، وهي في الغالب بضائع وسلع قادمة من تركيا.



وأضاف عبد الرحمن أن "التعرفة الجمركية المتّبعة سابقاً، كانت معقدة"، لافتاً أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ العراق التي يتم فيها تبني تعرفة جمركية موحدة لعموم العراق والإقليم".

وتابع: "نسعى لاستكمال كل الاحتياجات الأخرى في هذا الملف، مع هيئة الجمارك العراقية".

وأكد عبد الرحمن، "السعي لعدم تأثير الرسوم على الأسواق ودخل الفرد"، مضيفاً "اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على ألا تكون الرسوم المحصَّلة عالية".





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