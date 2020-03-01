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الرقابة المالية في مصر تدعم البورصة بتبسيط إجراءات شراء أسهم الخزينة

منشور 01 آذار / مارس 2020 - 08:34
كانت أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة الجمعة الماضية لتفقد خمسة تريليونات دولار من قيمتها على مدار أسبوع
البورصة المصرية
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كانت أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة الجمعة الماضية لتفقد خمسة تريليونات دولار من قيمتها على مدار أسبوع

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إنها أصدرت إجراءات استثنائية للسماح للشركات المقيدة ببورصة مصر بشراء أسهم الخزينة من خلال السوق المفتوحة على نحو أيسر.

وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار يأتي في "ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية."

وكانت أسواق الأسهم العالمية شهدت خسائر حادة الجمعة الماضية لتفقد خمسة تريليونات دولار من قيمتها على مدار أسبوع وسط مخاوف من العواقب الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.

وأسهم الخزينة هي أسهم تعيد الشركات شراءها لمدة لا تزيد على عام ثم تقوم ببيعها لاحقا أو شطبها لتخفض رأسمالها.

وقالت الرقابة المالية في البيان إنها سمحت للشركات بصفة مؤقتة بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم الخزينة بدلا من إخطارها قبلها بثلاثة أيام.

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Via SyndiGate.info


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