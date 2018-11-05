هل سترتفع الرواتب في الإمارات في 2019؟

ارتفعت الرواتب في جميع القطاعات بنسبة 4.5% في عام 2018، مع أعلى زيادة في صناعات العلوم الحياتية (5 %)، وفقا لـ Mercer، في مسح الأجور السنوي الإجمالي

من المتوقع أن ترتفع الرواتب الإجمالية بنسبة 4.8% في دولة الإمارات في جميع الصناعات خلال العام القادم 2019، وستكون الزيادات الأعلى للموظفين العاملين في الصناعات غير المتعلقة بالطاقة.

وارتفعت الرواتب في جميع القطاعات بنسبة 4.5% في عام 2018، مع أعلى زيادة في صناعات العلوم الحياتية (5 %)، وفقا لـ Mercer، في مسح الأجور السنوي الإجمالي.

القطاعات الأخرى التي من المتوقع أن تشهد زيادة قوية تشمل السلع الاستهلاكية والصناعات ذات التقنية العالية، مع توقعات باارتفاع مطرد في النمو الحقيقي للأجور (زيادة الرواتب ناقص معدل التضخم)، بحسب أريبيان بيزنس.

وشهدت صناعة الطاقة، التي كانت في السابق تتمتع بأعلى نسبة للأجور تحولًا هبوطيًا، ومن المتوقع أن يكون أداءه أقل من السوق، مع زيادة متوقعة قدرها 4%، إلا أنه أعلى معدل زيادة شهدته هذه الصناعة منذ عام 2015.

وقال تيد رفول، رئيس المنتجات المهنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ميرسر “إن دول مجلس التعاون الخليجي هي سوق تتقدم باستمرار وتزدهر. ونظرًا لرؤية الإمارات للتنويع بعيدًا عن النفط، فإننا نشهد اتجاهات جديدة في الصناعات فيما يتعلق بتعويض الموظفين والمواهب”.

وأضاف “لقد تطورت قطاعات مثل صناعات التكنولوجيا العالية والعلوم الحياتية بسبب النمو السكاني والحاجة إلى التحول الرقمي عبر السوق بالكامل، مما يولد المزيد من فرص التوظيف وزيادة المرتبات”.

التوقعات العامة للتوظيف في الإمارات إيجابية، حيث أن ما يقرب من 50% من الشركات تتطلع إلى زيادة عدد موظفيها و 45% ترغب في الحفاظ على عدد الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت 3% من الشركات أنها تنوي تجميد الرواتب في عام 2018 مقابل 10% في عام 2016.

كما تناولت الدراسة أيضًا المساواة في الأجور (من حيث إجمالي النقد السنوي) على مستويات الإدارة المختلفة في المنطقة. وترتفع نسبة فارق الراتب بشكل حاد (يصل إلى 10 مرات) حيث يصل الموظفون إلى مناصب عالية المستوى في الإمارات مقارنة بمتوسط 5 مرات في الأسواق المتقدمة.

كما تناول الاستطلاع اتجاهات المواهب في المنطقة. ووجدت أن 78% من الهيئات والمؤسسات تتوقع زيادة في المنافسة على المواهب في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد يرجع سبب هذا الاتجاه إلى جهود التنويع في دولة الإمارات التي تؤدي إلى مجالات متخصصة في صناعات محددة مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى الحاجة إلى خبراء متخصصين.

المصدر: سنيار

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