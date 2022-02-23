أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء عن إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف" في بيان لها نقلته الكثير من الصحف المحلية السعودية.

إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف" في المملكة العربية السعودية

أكدت وزارة الحج السعودية من خلال بيانها أن أي مستجدات حول هذا القرار سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية الخاصة بوزارة الحج والعمرة السعودية.

وكشفت الوزارة أن تأشيرة "عمرة مضيف" تخضع لعدد من المعايير والشروط، كما أكدت منصة "أبشر" الإلكترونية من جانبها أنه لم يعد بإمكان أي شخص إصدار تأشيرة "عمرة مضيف" من خلال منصتها، وطالبت المواطنين بالتواصل مع وزارة الحج والعمرة في حال وجود أي استفسار يتعلق بهذا القرار.

ماهو مشروع عمرة مضيف؟

يسمح مشروع عمرة مضيف للمواطن السعودي والمقيم في الأراضي السعودية استضافة عدد من الأشخاص الذين يرغبون بالعمرة من خارج المملكة العربية السعودية وذلك ضمن عدد من الضوابط والشروط.

والهدف الأساسي من هذا المشروع هو تمكين المواطن السعودي والمقيم العربي من استضافة ما يقارب الـ 3 إلى 5 أشخاص من أجل إجراء مناسك العمرة، ويتم إصدار هذه التأشيرات من خلال السجل المدني للمواطن السعودي، وورقة الإقامة للمقيم العربي او الأجنبي.

شروط تأشيرات عمرة المضيف

وكان هذا المشروع قبل إلغائه يخضع للعديد من الشروط أبرزها:

يجب أن يكون المضيف موظفاً رسمياً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص

لا يقل عمر المواطن أو المقيم المضيف عن 25 عامًا

يملك سجل تجاري

يجب أن يكون المضيف مسجل في نظام التأمينات الاجتماعية أو نظام الأجور

لا يقل دخل المضيف عن 5 آلاف ريال سعودي

أن يتحمل المضيف مسؤولية ضيوفه كاملة منذ لحظة دخولهم الأراضي السعودية حتى مغادرتها

يُشار أنه يحق للمقيم في الأراضي السعودية استضافة الأقارب من الدرجة الأولى بشرط مرور عام كامل على تواجده في السعودية، وأصدرت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق قرار حددت من خلال فئتين فقط من غير السعوديين يمكنهم أداء مناسك الحج في هذا العام.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا للأشخاص الذين يحملون تأشيرة مخصصة لذلك، أو من المقيمين بشكل نظامي في السعودية، وبالتالي لا يمكن لحاملي تأشيرة الزيارة أو الأعمال التقديم من أجل الحصول على تصريح لأداء فريضة الحج في هذا العام.