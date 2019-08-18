السعودية: ارتفاع أسعار الذهب محليا يفتح شهية المستثمرين للبيع

سادت حالة من الترقب على أسعار الذهب محليا، أثرت في حركة البيع والشراء بفعل عدد من العوامل الخارجية، أبرزها مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار الحرب التجارية، إذ فتح الارتفاع الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر شهية المستثمرين للبيع، والاستفادة من الارتفاع في ظل تذبذب الأسعار واحتمالية تراجعها.

وقال لـ"الاقتصادية" مختصون إن الارتفاع في أسعار الذهب جاء بدعم من مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث بلغ سعر الكيلو جرام من الذهب محليا نحو 182.58 ألف ريال.

وأوضح حسين الرقيب المحلل الاقتصادي، أن أبرز العوامل التي دعمت الارتفاع الحالي في أسعار الذهب، تمثلت في استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتهديد الصين باتخاذ إجراءات ردا على رسوم جمركية أمريكية جديدة، وسيطرة مخاوف من ركود عالمي على الأسواق المالية، مضيفا أن بيانات اقتصادية عالمية أشارت إلى ضعف الاقتصاد العالمي، الذي يتضرر من تفاقم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجيوسياسية.

وأشار الرقيب، إلى أنه طغت على المتعاملين حالة من الترقب على أسعار الذهب على المستوى المحلي، أثرت في حركة البيع والشراء بعد حركة الأسعار والمستمرة منذ أشهر.

من جانبه قال صالح سليمان المختص في الذهب، إن أسعار المعدن الأصفر في السعودية تحظى بمتابعة عربية وإقليمية مستمرة من المواطنين والمقيمين والزوار الذين يحرصون على الشراء، مؤكدا أن الذهب من أفضل الهدايا في جميع المناسبات أو بهدف الاستثمار أو للادخار.

وأضاف، أن حالة الترقب التي تعيشها الأسعار أدت إلى تباطؤ ارتفاعها خلال الفترة الحالية، موضحا أن حركه المبيعات تنمو في ظل انتشار حالة من الطمأنينة بين المستثمرين حول مستقبل أسعار الذهب، ودائما ما تؤدي مخاوف الركود وقلق المستثمرين من الحرب التجارية والاضطرابات إلى هبوط الأسعار.

بدوره أكد عادل بخش المستثمر في الذهب، أن أسعار الذهب في السعودية شهدت ارتفاعا منذ بداية حزيران (يونيو)، ثم تذبذبت حتى أصبحت ثقة السوق مهتزة، وهو ما يسلط الضوء على التوترات التجارية وسلسلة بيانات اقتصادية مخيبة للآمال عالميا.

وبين بخش، أن حجاج عدد من الدول حرصوا علی الشراء أكثر من غيرهم، ومنهم الحجاج الهنود والمصريون وحجاح أوروبا، لافتا إلى أن أسعار الذهب تتنوع حسب حجم القطعة وتكلفة مصنعيتها.