السعودية: استثمارات «6 فلاجز القدية» الأكبر في العالم

كشف لـ"الاقتصادية" مايكل رينينجر؛ الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار، عن بدء أعمال البناء الفعلية في مدينة "6 فلاجز القدية" الترفيهية، في الربع الأول من العام المقبل، لكنه أشار إلى بدء إنشاء أجزاء أخرى من القدية في هذه الأثناء.

وقال رينينجر على هامش مؤتمر صحافي عقد في القدية، أمس: "كان هناك كثير من أعمال التصميم للوصول إلى الاستنتاج الذي توصلنا إليه اليوم، هندسة الألعاب والمعالم الترفيهية مستمرة وسنبدأ فعليا في عقود الشراء لبعض الألعاب والمعالم الترفيهية في وقت لاحق من هذا الخريف".

وفيما يتعلق بقيمة الاستثمار في المدينة الترفيهية، قال إن مدينة "6 فلاجز القدية" ستكون أكبر استثمار فردي لمحفظة القدية بالكامل، وهي أيضا أكبر استثمار تم فعله على الإطلاق في مدينة واحدة لـ "6 فلاجز" في أي مكان في العالم".

أما عن عدد الوظائف، فأوضح أنه يوجد في "6 فلاجز القدية" وحدها 800 وظيفة بدوام كامل، مضيفا: "ولأن هذه صناعة جديدة، ينبغي علينا تدريب وتطوير تلك المواهب، ليكونوا مستعدين للحصول على تلك الوظائف، وقد بدأنا ذلك بالفعل".

وأضاف: "سنرسل غدا 60 طالبا سعوديا في بعثة إلى كلية روزن في جامعة سنترال فلوريدا ليبدؤوا دراسة البكالوريوس في تخصص إدارة الضيافة لمدة أربع سنوات، ليتزامن وقت تخرجهم مع افتتاح القدية، وبالتالي ستكون لديهم شهادات متخصصة في إدارة الضيافة، ومنحهم وظائف في مدينة "6 فلاجز" الترفيهية.

وتابع: "الأهم من ذلك أنهم لن يحصلوا فقط على التعليم المتخصص في هذا المجال، بل سيتلقون تدريبا احترافيا في مكان العمل في كل فصل من فصول الصيف الثلاثة المقبلة من خلال العمل في المدينة الترفيهية في الولايات المتحدة.

وبين أنه بالتالي عندما يعودون إلى الوطن بعد انتهاء دراستهم سيكونون مستعدين لتولي وظائف إدارية في مدينة "6 فلاجز" الترفيهية في القدية بعد أن حصلوا على التعليم المتخصص والتدريب المهني خلال الوقت الذي يجري خلاله بناء المتنزه.

ولفت إلى أن هناك برنامج تدريب وتطوير واسع النطاق بدأ تنفيذه بالفعل، للتمكن من بناء قوة عاملة، بحيث يتم تقديم تجربة مدينة "6 فلاجز" الترفيهية في القدية على أيدي شباب سعوديين.

وفيما يتعلق بالعقود الخاصة بمشروع "6 فلاجز" ومشروع القدية عموما والشراكات المحلية والأجنبية، قال إنه سيكون هناك ملف شامل بالعقود المحلية في بعض الأحيان والدولية في بعض الأحيان، مبينا: "الذي نقوم به متخصص جدا والمهارات والقدرات لا تتوافر هنا في السوق المحلية لحد الآن في المملكة، لذا في هذه الحالة سنجوب العالم لنجلب أفضل الموارد المتاحة لتساعدنا على بناء أفضل مشروع، وإذا وجدنا ذلك هنا سنستفيد من السوق المحلية".

وأضاف، أن "جميع الأعمال الإنشائية التي تمت حتى الآن كانت من قبل مقاولين سعوديين محليين بالاعتماد على التقسيمات الفردية للعمل، قسم إما لمجموعة سعودية أو دولية ولكن نحاول جعل أغلبية ما نقوم به محليا".

وفي بيان، كشف رينينجر عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي، الذي يعد أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

وبين أن متنزه "6 فلاجز القدية" سيقدم أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارِب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة "6 فلاجز" التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة موائمة للتراث المحلي، وتجسد رؤية شركة القدية للاستثمار، وذلك بهدف إعطاء البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكانا لصنع ذكريات ولحظات لا تُنسى، لافتا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 17 ألف وظيفة.

وأفاد بأن متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي سيكون من أبرز معالم مشروع القدية عند افتتاحه عام 2023، حيث صُممت الألعاب ومعالم الجذب الموجودة في كل منطقة خصيصا وحصريا لمشروع القدية الترفيهي الذي سيضم عددا كبيرا من الألعاب الضخمة التي ستحطم أرقاما قياسية على مستوى العالم.

من جهته، قال ديفيد مكيليبس رئيس شركة "6 فلاجز" الدولية لتطوير المتنزهات الترفيهية: "انطلقت علامة "6 فلاجز" التجارية عام 1961 عند افتتاح متنزهنا الترفيهي الأول "6 فلاجز أوفر تكساس" المستلهمة من الأعلام الستة التي رفرفت ذات مرة في سماء تكساس، وسنستحضر في مشروع "6 فلاجز القدية" جزءا من إرث شركتنا العريق بإنشاء ست مناطق ترفيهية متكاملة لزوار المشروع من السعوديين على اختلاف أعمارهم إرضاء لرغبة الباحثين عن التجارِب الترفيهية العائلية المتوائمة كليًا مع ثقافتهم المحلية الغنية وتاريخ بلادهم العريق، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا المشروع الضخم ويسرنا أن نحتفي بهذا الإنجاز المهم مع شركة القدية للاستثمار".

وسيمتد متنزه "6 فلاجز القدية" على مساحة تبلغ 32 هكتارا وسيضم 28 لعبة ومعلما جاذبا في مناطق المشروع الست وهي "مدينة التشويق" و"الينابيع الغامضة" و"مدينة البخار" و"حدائق الغسق" و"وادي الثروات" و"المعرض الكبير".

وتُشكل "القلعة" المركز الرئيس للمتنزه الترفيهي، وهي مغطاة بمظلة منحنية استوحي تصميمها من الخيام التقليدية لتضم تحتها مجموعة متنوعة من المتاجر والمقاهي وتتحول إلى مساحة للعروض التفاعلية المدهشة خلال اليوم، كما تحتوي القلعة على بوابات تتيح عبور الزوار إلى مناطق المدينة الترفيهية الست.

وتجسد "مدينة التشويق" جوهر "رؤية المملكة 2030"، فهي مدينة تستشرف المستقبل، وتتميز بسمات التصميم العربي، وسيجد الزوار فيها أشهر ألعاب متنزه "6 فلاجز القدية" التي ينتظرها هواة الحركة والتشويق، كما سيستمتع الزوار بالألعاب الحماسية مثل "رحلة الصقر" التي تعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم، وقد اُستلهم تصميمها من طريقة تحليق الصقر الذي يعد رمزا لثقافة المملكة وتقاليدها العريقة، فيما سيحطم "برج الهبوب" مزيدا من الأرقام القياسية بعده أعلى لعبة مبنية على مفهوم السقوط الحر في العالم.

وتمثل منطقة "الينابيع الغامضة" العلاقة الفريدة والأزلية التي تجمع القدية مع الصحراء والبحر لما توفره من مجموعة ألعاب وتجارِب شائقة عديدة ممزوجة بعنصري الأرض والماء، إذ تحتوي على عدد كبير من المعالم المائية المدهشة بما فيها الشلالات والقنوات المائية والينابيع الحارة إضافة إلى النباتات والأشجار النادرة الأخاذة.

وتمثل هذه الواحة للزوار الملاذ من حر الصيف بفضل أجوائها المشابهة للغابات المطرية الكثيفة في قلب الصحراء، وسيستمتع زوار الينابيع الغامضة بلعبة تفاعلية مبتكرة اسمها "فرس البحر" التي تدفَع بالركاب بسرعة فوق الأنهار وخلف الشلالات وعبر الأشجار على طول مسار مصمم خصيصا للعبة، وتسمح لركابها بالتحكم بسرعتها كما يشاؤون.

وتشهد "مدينة البخار" صراعا بين الماضي والمستقبل يحتدم في بلدة حدودية وعرة تعج بالحركة والأصداء.

ويمثل "قطار منجم الأفعى" اللعبة الرئيسة المميزة في المنطقة التي تتميز باحتوائها على عناصر مستقاة من المعدات الميكانيكية النادرة، وتجمع بين مسار أفعواني ومصعد هيدروليكي يعمل على إسقاط الركاب سقوطا حرا عبر منجم ضيق مليء بالبخار.

وتقدم المنطقة كذلك ألعابا رائعة أخرى تشمل "شلالات مدينة البخار" التي تضم مسارا أفعوانيا وجولة في قارب يعبر المياه، ولعبة آلية دوارة اسمها "الصحن الدوار" ومكان مخصص للتسلق اسمه "طريق بيت الشجرة".

أما في "حدائق الغسق" سيتمكن الزوار من إطلاق العنان لخيالهم في أحضان مساحات ضخمة زاخرة بالزهور الملونة والشخصيات المميزة المصممة خصيصا للزوار من الصغار وعائلاتهم، وتحتوي هذه المنطقة الآسرة على "أفعوانية الغسق" التي تصحب الركاب في جولة عبر حديقة ساحرة ولعبة مظلمة تفاعلية تقدم مزايا ثلاثية الأبعاد تدعى "مطاردة الفراشة" إضافة إلى لعبة "جولة المنطاد".

كما يعد "وادي الثروات" واحدا من المعالم النابضة بالمغامرات التي تدور أحداثها وسط الآثار المعمارية العتيقة للبناء العربي القديم وأبطالها من صيادي الثروات الذين جابوا العالم قديما بحثا عن كنوز دفينة، وتعد لعبة "أفعوانية سبيتفاير" أهم معلم في هذه المنطقة، وهي أفعوانية تتحرك إلى الأمام أو الخلف بشكل مفاجئ ثلاث مرات لتأخذ الزوار في لفة شاهقة الارتفاع قبل أن تتوقف وتهبط إلى الوادي مرة أخرى.

ومن الألعاب المميزة الأخرى في وادي الثروات لعبة "البرج الدوار" التي ترفع الركاب إلى السماء، ولعبة "درب الكنز" و"أيروماكس" التي تضم طائرة عائلية تتأرجح وتدور فوق المدينة الترفيهية.

وستحتفي منطقة "المعرض الكبير" بابتكاراتها التي تجمع بين الماضي المتمثل في طرق التجارة القديمة والحاضر الذي يشهد الاكتشافات العلمية والتكنولوجية المتجسدة على سبيل المثال في لعبة "جايرو سبين" التي يتأرجح فيها الركاب في ارتفاعات قياسية غير مسبوقة.

كما تضم المنطقة اللعبة الأفعوانية "كولوسس العملاقة" الكلاسيكية والأكثر شعبية في متنزه "6 فلاجز القدية"، وهي أفعوانية مصنوعة من الخشب والصلب يصل طول مسارها إلى 800 متر لتتحدى قانون الجاذبية، وتتضمن المنطقة كذلك "الكاروسيل العربية" التي تسير فيها الخيول العربية في استعراض دائري الشكل، ولعبة "أرجوحة المعرض" و"أوتو مانيا" المتميزة بعرباتها الكهربائية الشبيهة بسيارات الأجرة في لندن.

ومن المنتظر أن تصبح "6 فلاجز القدية" مدينة ترفيهية تُحطم كثيرا من الأرقام القياسية في مجال الأنشطة الترفيهية العائلية في المملكة لما توفره من خيارات متنوعة ما بين الألعاب ومعالم الجذب الموزعة على مناطقها الست المميزة.