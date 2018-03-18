السعودية تحتل المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بـ 143.6 مليار دولار

السعودية

احتلت السعودية المرتبة الـ12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر يناير الماضي، برصيد 143.6 مليار دولار.



وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وجزر الكايمان، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.



ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، الذي استند على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية يناير الماضي، بنسبة 28 في المائة، وقيمة 31.3 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية يناير 2017، البالغ 112.3 مليار دولار.



وكان رصيد السعودية في نهاية نوفمبر 2017 ،البالغ 147.6 مليار دولار، هو الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في مارس 2016.



خفضت السعودية استثماراتها في اذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 143.6 مليار بنهاية شهر يناير 2018، مقابل 147.4 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من عام2017، متراجعة بنسبة 2.6 في المائة، وقيمة 3.8 مليار دولار خلال شهر.



وخلال 2017، كانت السعودية قد اشترت سندات خزانة أمريكية بقيمة 9.5 مليار دولار وهي أعلى مشتريات شهرية منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن البيانات التفصيلية للدول.



والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

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