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السعودية تحتل المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بـ 143.6 مليار دولار

السعودية تحتل المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بـ 143.6 مليار دولار
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