السعودية تبرم اتفاقية مع إيرباص لرفع حجم طلبيتها إلى 100 طائرة

أبرمت «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، وشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات، اتفاقية تتم بموجبها زيادة عدد طائرات الطلبية الحالية لـ«الخطوط السعودية» من فئتي «Neo A320» و«A321» وعددها 35 طائرة، لتصبح 100 طائرة.

وأوضح بيان للشركة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الزيادة تأتي «عبر طلبية جديدة تشمل 65 طائرة منها اتفاقية مؤكدة تستحوذ بموجبها (الخطوط السعودية) على 30 طائرة من طراز «Neo A320» و«A321» مع أحقية إضافة 35 طائرة أخرى من فئتي «Neo A320» و«A321».

وقعت الاتفاقية في «معرض باريس للطيران»، برعاية رئيس مجلس إدارة «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية» الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، الذي أناب عنه مدير عام الشركة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومثّل شركة «إيرباص» رئيس الشؤون التجارية كريستيان شيرير.

واشتملت الاتفاقية إلى جانب طلبية الطائرات، على تنسيق وتعزيز أوجه التعاون لدعم المحتوى المحلي للمملكة في مجال صناعة وهندسة الطيران والنقل الجوي، وتعزيز المقدرات الفنية المحلية، وتدريب الموارد البشرية وتوفير فرص العمل في هذا القطاع.

وأوضح صالح الجاسر أن هذه الاتفاقية «تأتي في إطار برنامج غير مسبوق هو الأكبر في تاريخ المؤسسة ويجري تنفيذه لتحديث وتنمية الأسطول ضمن برنامج التحول الطموح الذي تنفذه المؤسسة ومجموعة شركاتها تحت مظلة (برنامج التحول الوطني) ووفق أهداف (رؤية المملكة 2030) ومبادراتها الاستراتيجية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة عبر تطوير وتنمية شتى القطاعات التنموية في المملكة ومنها قطاع الطيران والنقل الجوي».

وقال: «هذه الطائرات ستوجه بشكل أساسي لتنفيذ أولويات خطط المؤسسة لتطوير الأداء التشغيلي وتوفير السعة المقعدية الملائمة لخدمة النقل الجوي داخل المملكة بصفة رئيسية وربطها بشتى أنحاء العالم بما يسهم في تحقيق كثير من المبادرات الأخرى لـ(رؤية المملكة) ومنها تطوير وتنمية قطاعات الحج والعمرة والسياحة في ظل ما تشهده المملكة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين».

وأضاف أن «الخطوط السعودية» تحرص على مواكبة برامج التطوير التي تشهدها البلاد «عبر تحديث الأسطول الذي أصبح واحداً من أحدث الأساطيل على مستوى العالم، حيث يجري تحديثه بأفضل ما تنتجه مصانع الطائرات في العالم»، مشيراً إلى تسلم أكثر من 80 طائرة متنوعة الأحجام، خلال السنوات الثلاث الماضية، من شركتي «إيرباص» و«بوينغ»... و«يجري تسلم مزيد من الطائرات هذا العام والأعوام القليلة المقبلة وفق اتفاقيات سبق الإعلان عنها».

وأكد الجاسر أن «(الخطوط السعودية) ماضية قدماً في زيادة عدد طائرات أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات على مستوى العالم، وسوف تعلن خلال الأشهر القليلة المقبلة عن صفقة أخرى جديدة تتضمن شراء طائرات حديثة عريضة البدن»، مشيراً إلى أنه «تم خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين 18 وجهة دولية جديدة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، كانت أخراها الرحلات المباشرة إلى كل من أثينا ومراكش يومي 5 و6 يونيو (حزيران) الحالي».

وقال المدير العام لـ«الخطوط السعودية»: «تحديث وتنمية الأسطول يواكبهما تنفيذ خطط وبرامج لتطوير الخدمات والمنتجات، ويجري حالياً تزويد جميع طائرات (الخطوط السعودية) بأحدث تقنيات الاتصالات الفضائية المتقدمة على مستوى العالم، بما يمكّن ضيوف السعودية من الاتصال الهاتفي بتقنية الجيل الثالث للهواتف الجوالة والاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعة تصل سرعته إلى أكثر من 50 ميغابايت في الثانية، ومشاهدة التلفزيون الفضائي على الهواء مباشرة في خيار ترفيهي جديد، إلى جانب تحديث كامل النظام الترفيهي وزيادة وتنويع محتواه ليناسب شرائح الضيوف كافة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج والمشروع الاستراتيجي داخل المملكة وبأيدٍ وطنية من أبناء المؤسسة المؤهلين تأهيلاً عالياً، وذلك بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لـ(الخطوط السعودية) والمزود بالخدمة شركة (تقنية الفضائية)؛ وهي إحدى شركات (الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني/ تقنية) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار توطين الصناعة ودعم وتعزيز المحتوى المحلي بما يمثله من أهمية ضمن الركائز الأساسية لـ(برنامج التحول الوطني) و(رؤية المملكة 2030)».

وفي إطار تطوير الخدمات والمنتجات، أطلقت «الخطوط السعودية» في فبراير (شباط) من العام الماضي، برنامجاً استراتيجياً باسم (TOP5) «يهدف إلى تحقيق قفزة كبيرة في تطوير الخدمات بغية الوصول إلى مستوى شركات «الخمسة نجوم» على مستوى العالم بنهاية العام المقبل 2020، وتم إنجاز كثير من المبادرات؛ منها خدمة (بيسترو) العالمية في مجال تقديم خدمات الطعام، وتم إطلاق خدمة التواصل المجاني على متن رحلات (السعودية) عبر 5 تطبيقات لأشهر مواقع التواصل العالمية، وغير ذلك من برامج تطوير الخدمات والمنتجات المناسبة لجميع شرائح الضيوف».

ومع تسلم عشرات الطائرات الحديثة خلال السنوات الثلاث الماضية، تشهد «الخطوط السعودية» نمواً متسارعاً في أدائها التشغيلي؛ حيث نقلت خلال العام الماضي أكثر من 34 مليون شخص، وحققت توسعاً في تشغيلها الدولي، ولأول مرة في تاريخها زاد عدد الضيوف المسافرين على القطاع الدولي خلال عام 2018، على عدد ضيوف الرحلات الداخلية.

وتم منذ عام 2015 التشغيل إلى 18 وجهة دولية جديدة؛ منها: ميونيخ، وفيينا، وأثينا، وبغداد، وأربيل، وأنقرة، والجزائر، والمالديف، وموريشيوس، ومراكش، وجهات عدة في شبه القارة الهندية وآسيا. ويصل عدد وجهات «الخطوط السعودية» حالياً إلى نحو 100 وجهة في 4 قارات حول العالم.