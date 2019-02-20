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السعودية تجذب أكثر من مليوني سائح قدر إنفاقهم بحوالي 1.5 مليار ريال في إجازة منتصف العام

السعودية تجذب أكثر من مليوني سائح قدر إنفاقهم بحوالي 1.5 مليار ريال في إجازة منتصف العام
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