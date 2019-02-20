السعودية تجذب أكثر من مليوني سائح قدر إنفاقهم بحوالي 1.5 مليار ريال في إجازة منتصف العام

مكة المكرمة جاءت في المرتبة الأولى بمعدلات آداء فنادق المملكة خلال إجازة منتصف العام الدراسي هذا العام

جذبت السياحة الداخلية في مناطق المملكة المختلفة أكثر من مليوني سائح محلي خلال إجازة منتصف العام الدراسي لهذا العام حيث قدر إنفاقهم بحوالي 1.5 مليار ريال بمتوسط إنفاق 744 ريالا للشخص الواحد بالرحلة. وكشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حول حجم الحركة السياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1440 أن قيمة إنفاق السياح القادمين من خارج المملكة الذين قدر عددهم بـ 375 ألف سائح خلال الإجازة بلغت 1.7 مليار ريال بمتوسط إنفاق 4.448 ريال للشخص الواحد بالرحلة. وأفاد التقرير أنه تمت التغطية الإحصائية من قبل (ماس) خلال فترة الإجازة لمهرجان رالي حائل الدولي حيث بلغ عدد الزوار 196.000 ومهرجان جازان الشتوي الذي زاره 18.343 ومهرجان ربيع بريدة بالقصيم ووصل عدد زواره إلى 126.116 إضافة إلى المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" بالرياض وقدر عدد الزوار لواحة السياحة التابعة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمقر الجنادرية 283.163 خلال الإجازة.

وأوضح تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) أن مكة المكرمة جاءت في المرتبة الأولى بمعدلات آداء فنادق المملكة خلال إجازة منتصف العام الدراسي هذا العام بنسبة 75.9% في جهة إشغال الغرف بمتوسط سعر للغرفة 369.3 ريال تليها المدينة المنورة بنسبة 71.7% ومتوسط سعر للغرفة 356.7 ريال ثم الرياض 69.5% بمتوسط سعر للغرفة 378.9 ريال. فيما أظهرت مؤشرات الحركة السياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1440 أن الرياض تربعت على صدارة قائمة معدلات إشغال الوحدات السكنية المفروشة في المملكة خلال الإجازة بنسبة وصلت إلى 73.3% ومتوسط سعر للغرفة 323.2 ريال وجاءت الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة 68.6% ومتوسط سعر للغرفة 315.7 ريال ثم مكة المكرمة بنسبة 66.1% ومتوسط سعر للغرفة 255.8 ريال. يشار إلى أن الرحلة السياحية هي مصطلح يعنى به الرحلة التي يكون فيها مبيت، وقد تكون للسائح الواحد أكثر من رحلة سياحية. ويوفر مركز "ماس" عددا من التقارير الإحصائية السياحية بنسخها الكاملة على موقع مركز ماس (www.mas.gov.sa).

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