السعودية تحتل المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث الأقل في نسبة الدين الحكومي

تحتل السعودية المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث الأقل في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية عام 2018، إذ تبلغ النسبة لديها 19.1 في المائة، بعد روسيا بـ14 في المائة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجهات الإحصاء المحلية لدول المجموعة، فإن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى دول العشرين "باستثناء الاتحاد الأوروبي" بلغ نحو 73 في المائة بنهاية العام الماضي.

وتتصدر اليابان وإيطاليا والولايات المتحدة دول العشرين من حيث أعلى نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ237.1 في المائة، و132.1 في المائة، و105.8 في المائة على التوالي.

وتتألف مجموعة العشرين، التي تعقد اجتماعاتها في مدينة أوساكا اليابانية اليوم وغدا، من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

فيما تستضيف السعودية أعمال الدورة الـ15 لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد الموافق 21 و22 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2020 في العاصمة الرياض.

والدول الأعضاء هي: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقيا، تركيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وبلغ الدين العام للسعودية بنهاية العام الماضي نحو 560 مليار ريال (149 مليار دولار، مشكلا نحو 19.1 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 17.2 في المائة من الناتج في عام 2017.

وتتصدر اليابان دول العشرين في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بـ237.1 في المائة، ثم إيطاليا (132.1 في المائة)، والولايات المتحدة بنحو 105.8 في المائة.

وتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي لدى فرنسا 98.6 في المائة، ثم كندا (90.6 في المائة)، والبرازيل (87.9 في المائة)، والمملكة المتحدة (86.9 في المائة).

فيما بلغت في الأرجنتين 86.3 في المائة من الناتج بنهاية عام 2018، ثم الهند (69.8 في المائة)، وألمانيا (59.8 في المائة).

وسجلت النسبة 56.7 في المائة في جنوب إفريقيا، و53.6 في المائة في المكسيك، ثم الصين 50.5 في المائة، تبعتها كوريا الجنوبية وأستراليا بنسبة 40.7 في المائة لكل منهما.

وجاءت بعدهم إندونيسيا بـ29.2 في المائة، ثم تركيا بـ29.1 في المائة، والسعودية بـ19.1 في المائة، وروسيا بـ14 في المائة.

والدين العام للدول ليس شرا مطلقا، حيث إن العبرة بكيفية استخدامه وانعكاسه على اقتصادات الدول، فاليابان والولايات المتحدة - على سبيل المثال - من بين أعلى دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي، لكن الأولى تحوز على المرتبة الثالثة بين أكبر اقتصادات العالم، والأخيرة أكبر اقتصادات في العالم.

وللدين العام فوائد عديدة ومهمة، منها إدارة السيولة في الاقتصاد، حيث يمكن استخدام أدوات الدين قصيرة الأجل لامتصاص السيولة من الاقتصاد في حالة التضخم، باستخدام أداة عقود إعادة الشراء التي استخدمتها مؤسسة النقد السعودي "ساما" عام 2007، عندما ارتفع معدل التضخم.

والفائدة الأخرى للدين العام، توفير الفرصة للمؤسسات المالية، ومؤسسات التقاعد والتأمينات، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، والأفراد أيضا، لتنويع أصولهم الاستثمارية، فبدلا من الاستثمار فقط في أصول ذات أخطار عالية مثل الأسهم، أو في الأصول منخفضة السيولة مثل العقار، يمكن استخدام السندات المصدرة من الحكومة لتنويع الأصول، ما يسهم في تخفيض أخطار المحافظ الاستثمارية وتعظيم أصولها.

وأخيرا، يعد وجود الدين العام المصدر في شكل سندات ذا أهمية كبرى؛ لأنه يعد مرجعية أساسية لتسعير الأصول الاستثمارية، فسندات الحكومة المركزية هي الأقل مخاطرة بين درجات الأصول (سندات حكومات محلية، سندات شركات، سندات رهن عقاري، أسهم، عقارات، وغيرها)؛ وبالتالي، فإنها تعد مرجعية أساسية في تسعير العائد على الأصول الأخرى.

ومجموعة العشرين، هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم.

وأسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، وجاء إنشاؤها رد فعل على الأزمات المالية التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية في جنوب شرقي آسيا وأزمة المكسيك، والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي.

ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا، كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.

وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي، وتمثل نفسها، وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا.

وتنقسم أنظمة الدول الأعضاء إلى، "دولة" نظام فيدرالي، "14" جمهورية، منها سبع جمهوريات اتحادية وجمهورية واحدة شعبية و"خمس" ممالك.

وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا"، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي "وتمثل في الوقت نفسه دولها الخاصة بها"، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة.

كما تهدف إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كانت هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها عند مبادرة "مجموعة 7"، وهناك "مجموعة 22" التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها ضم الدول التي لم تكن مشاركة في "مجموعة 7" على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة.

وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين "مجموعة 33" في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي، موضوع المناقشة.

وأظهرت الاقتراحات الناتجة من اجتماعات "مجموعة 22" و"مجموعة 33"، وهدفها التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، المنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة.

وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999.

وتتصف مجموعة العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة باستقرار الاقتصاد العالمي.

ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في أنحاء العالم.