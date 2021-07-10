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السعودية تحدد سقف السعر المحلي للبنزين

منشور 10 تمّوز / يوليو 2021 - 07:38
السعودية تحدد سقف السعر المحلي للبنزين
أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيها، بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توجيها، بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين، باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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وتضمن التوجيه، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

ووفقاً للتوجيه، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44 ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

 

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كلمات دالة:اقتصاد السعوديةالبنزين في السعودية

Via SyndiGate.info


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