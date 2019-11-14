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السعودية تحقق 47 مليار ريال إيرادات من ضريبة القيمة المضافة في 2018

منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 08:19
بدأت السعودية، اعتباراً من أول يناير 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%
الريال السعودي
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الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال في أول عام من التطبيق

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الإيرادات المحققة من ضريبة القيمة المضافة بلغت 47 مليار ريال في أول عام من التطبيق، وهو ما يشكّل ارتفاعاً كبيراً عمّا كان مقدّراً له في ميزانية السنة المالية.

وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول للزكاة والضريبة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم في زمن قياسي، وأحدث تحولات جوهرية في إدارة الضرائب.

وأشار إلى أن نسبة الالتزام بالضريبة تجاوزت جميع التقديرات التي وضعت من هيئة الزكاة، إذ بلغت 90%، في حين أشارت التقديرات إلى 60 أو 70%.

وبدأت السعودية، اعتباراً من أول يناير 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%.

وأوضح وزير المالية السعودي أن الحكومة نفّذت عدداً من الخطط والمبادرات لتنويع القاعدة الاقتصادية، لتتيح فرصاً أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار، وخلق المزيد من الوظائف.

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Via SyndiGate.info


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