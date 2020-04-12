السعودية تخفّض أسعار البنزين في أبريل

أعلنت السعودية، أمس، عن تخفيض أسعار البنزين، ضمن المراجعة الدورية التي تجريها على الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة، حيث خفضت سعر بنزين 95 إلى 1.47 ريال، بدلاً من 2.05 ريال، وبنزين 91 إلى 1.31 ريال بدلاً من 1.55 ريال، فيما بلغ سعر الديزل 47 هللة، والكيروسين 64 هللة، وغاز البترول المسال 75 هللة، وذلك خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي.

وقالت شركة «أرامكو» السعودية، أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، إن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون من اليوم، ودعت ملاك المحطات والمواطنين لمتابعة تحديث الأسعار بشكلٍ شهري عبر رابط الشركة الإلكتروني.

وأوضحت «أرامكو» أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً، وفق التغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.