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السعودية تخطط لرفع المستهدف من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60 ميغاواط بحلول 2030

السعودية تخطط لرفع المستهدف من إنتاج الطاقة المتجددة إلى 60 ميغاواط بحلول 2030
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