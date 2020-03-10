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السعودية ترى أنه لا حاجة لاجتماع لأوبك+ في غياب اتفاق على كيفية التعامل مع أزمة سوق النفط

منشور 10 آذار / مارس 2020 - 11:53
لا حاجة لاجتماع لأوبك+ في غياب اتفاق على كيفية التعامل مع أزمة سوق النفط
لا أرى مبرراً لعقد اجتماعات في مايو - يونيو من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من مايو أيار إلى يونيو حزيران في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من مايو أيار إلى يونيو حزيران في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وصرح الوزير لرويترز رداً على تصريحات نظيره الروسي اليوم "لا أرى مبرراً لعقد اجتماعات في مايو - يونيو من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية".

وقال إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.

وقال "في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها".

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Via SyndiGate.info


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