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السعودية تستقبل طلبات من 5 دول مزودة للتقنية النووية لإنشاء مفاعلين نوويين

السعودية تستقبل طلبات من 5 دول مزودة للتقنية النووية لإنشاء مفاعلين نوويين
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