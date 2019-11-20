السعودية تشهد انكماش في معدل التضخم للشهر العاشر على التوالي

انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر العاشر على التوالي، - 0.3 في المائة خلال أكتوبر 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وهي أقل وتيرة خلال العام الجاري.

وكان التأثير الرئيس في انكماش التضخم ناتجا عن تراجع إيجارات المساكن 4.8 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد أكتوبر الماضي عاشر انكماش في معدل التضخم بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.

وجاء انكماش التضخم في سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة انكماش الرقم القياسي لثلاثة أقسام؛ هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى - 4.2 في المائة، والملابس والأحذية - 0.8 في المائة، والاتصالات - 0.5 في المائة، والتبغ - 0.1 في المائة.

وقسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى" هو الأكثر تأثيرا في قياس التضخم بوزن 25.38 في المائة.

وفي يناير 2019، انكمش التضخم - 1.9 في المائة، في حين بلغ المعدل - 2.2 في المائة في فبراير، و- 2.1 في المائة خلال مارس، و- 1.9 في المائة في أبريل، و- 1.5 في المائة في مايو، و- 1.4 في المائة في يونيو، و- 1.3 في المائة في يوليو، و-1.1 في المائة في أغسطس، و- 0.7 في المائة خلال سبتمبر، و- 0.3 في المائة خلال أكتوبر الماضي.

وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من يوليو 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.

فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة "يناير 2018 ويناير 2019".

ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان "الأهمية النسبية" الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013. واختير عام 2013 سنة أساس؛ كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي أجري فيها مسح إنفاق ودخل الأسرة.