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السعودية تطلق خطة لتوطين 15 ألف وظيفة بقطاع الاتصالات بنهاية 2020

السعودية تطلق خطة لتوطين 15 ألف وظيفة بقطاع الاتصالات بنهاية 2020
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