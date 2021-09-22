السعودية تعتزم احتضان أكبر صندوق سيادي للإصدارات الخضراء في العالم

تعتزم المملكة العربية السعودية احتضان أكبر صندوق سيادي للإصدارات الخضراء على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك وفق استراتيجية تقوم الحكومة على تبنيها وهي بناء مستقبل دون الاتجاه لاستنفاد الموارد.



صندوق سيادي للإصدارات الخضراء في السعودية

وأكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أمس، أن المملكة العربية السعودية تعزم التوجه لتعزيز الاستدامة لفترة طويلة، حيث بين ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية أنه يجب وضع إطار عمل مناسب مع الشركاء، وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر، والذي من المفترض الإعلان عنه قريباً.

وقال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي: أن المملكة العربية السعودية تعتزم تكوين الصندوق السيادي الأوحد والأكبر الذي يعلن عن الإصدارات الخضراء في العالم… على سبيل المثال تملك شركة البحر الأحمر إصدار أخضر بقيمة 7 مليارات دولار،لذلك ستكون المملكة المصدر الأكبر للإصدارات الخضراء تحقيقاً للاستدامة في العالم.

وكانت شركة أرامكو السعودية حققت مستوى 50% من تقليل الانبعاثات،وتعتزم أن تبلغ مستوى 70% الأقل انبعاثاً من الشركات الأخرى في العالم.

وذكر ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اثناء مشاركته في جلسة حوارية استضافتها مبادرة مستقبل الاستثمار افتراضياً من واشنطن بعنوان «الصحة ثروة»: اتجهت الكثير من الشركات والشركاء لتركيب الألواح الشمسية، لكن ستعلن المملكة العربية السعودية في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عن المبادرة الخضراء في الشرق الأوسط، الذي سيتم من خلالها زراعة ة 50 مليار شجرة، في الشرق الأوسط، منها 10 مليارات شجرة ستزرع في المملكة».

وذكر أثناء الجلسة الحوارية سؤال مهم… الكثير من الأشجار تحتاج الكثير من المياه، من أين ستأتون بالمياه؟...وكان الرد على هذه السؤال هناك أشجار تدعى المانغروف لا تحتاج إلى مياه حلوة مع قدرة عالية جداً على التقاط الكربون.

وأضاف ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي: (السعودية تعمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم إقليميا ودولياً في الوقت الحالي من أجل مبادرة أكثر امتثالاً… و من الشركاء التي تتعامل معهم المملكة العربية السعودية (بلاك هوك) للاستدامة».



وفي الجلسة الحوارية تم لفت الأنظار إلى توجه شركة أرامكو السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز الاستدامة لأكثر من 32 مليون نسمة من سكان السعودية تحت سن 35 عاماً.