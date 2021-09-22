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سوق الأسهم السعودية يوفر أرخص تكلفة لخدمة الطرح العام

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:23
سوق الأسهم السعودية يوفر أرخص تكلفة لخدمة الطرح العام
سوق الأسهم السعودية
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كشف سوق الأسهم السعودية بيانات الطرح الأولي لأسهم الكثير من الشركات السعودية الكبرى، وأظهر سوق الأسهم السعودية في البيانات أن بنوك الاستثمار التي ستشارك في إدارة عمليات الطرح العام تحقق عائداً أقل مقارنة بإدارة عمليات الطرح لأسهم الشركات الأمريكية.  

كشف سوق الأسهم السعودية بيانات الطرح الأولي لأسهم الكثير من الشركات السعودية الكبرى، وأظهر سوق الأسهم السعودية في البيانات أن بنوك الاستثمار التي ستشارك في إدارة عمليات الطرح العام تحقق عائداً أقل مقارنة بإدارة عمليات الطرح لأسهم الشركات الأمريكية.  

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سوق الأسهم السعودية


وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن (بنك مورغان ستانلي) الأميركي  وبنك (إتش إس بي سي هولدنغز)  شاركوا في عملية الطرح العام الأولي لسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية (إس تي سي) ، وحصلت  لشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية (إس تي سي)  على رسوم قيمتها 12 مليون دولار رغم أن حجم الاكتتاب في الطرح وصل إلى 125 مليار دولار.

سوق الأسهم السعودية


وكانت رسوم إدارة الطرح لأسهم الشركة السعودية وصلت  نحو 1.3% من قيمة الطرح وفق ما ذكرت "بلومبرغ" ، وكانت متوسط رسوم إدارة الطرح في الولايات المتحدة وأوروبا يبلغ 5% أو أكثر. 
 

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كلمات دالة:سوق الأسهم السعوديةالطرح في سوق الأسهم السعودية

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