السعودية تعلن نجاح تسعير السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت وزارة المالية السعودية، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، أمس، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار أميركي، في حين تجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار، وبلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أميركي (يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح، هي: مليار دولار (يعادل 3.75 مليار ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق عام 2027، و1.25 مليار دولار (يعادل 4.68 مليار ريال) لسندات 12 سنة استحقاق عام 2032، و2.75 مليار دولار (يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات 35 سنة استحقاق عام 2055.