  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. السعودية تعلن نجاح تسعير السندات الدولية بـقيمة 5 مليارات دولار

السعودية تعلن نجاح تسعير السندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:03
السعودية تعلن نجاح تسعير السندات الدولية بـقيمة 5 مليارات دولار
بلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أميركي (يعادل 18.75 مليار ريال سعودي)
أبرز العناوين
وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار أميركي.

أعلنت وزارة المالية السعودية، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، أمس، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السادس للسندات ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 23 مليار دولار أميركي، في حين تجاوزت نسبة التغطية أكثر من أربعة أضعاف إجمالي الإصدار، وبلغ إجمالي الطرح 5 مليارات دولار أميركي (يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح، هي: مليار دولار (يعادل 3.75 مليار ريال) لسندات 7 سنوات استحقاق عام 2027، و1.25 مليار دولار (يعادل 4.68 مليار ريال) لسندات 12 سنة استحقاق عام 2032، و2.75 مليار دولار (يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات 35 سنة استحقاق عام 2055.

محللون: الأنشطة غير النفطية تعزز اقتصاد دول الخليج
التضخم في السعودية يرتفع في ديسمبر لأول مرة خلال 12 شهراً

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...