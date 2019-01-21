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السعودية تعلن عن فتح باب تجارة الجملة والتجزئة للشركات العالمية بنسبة 100%

السعودية تعلن عن فتح باب تجارة الجملة والتجزئة للشركات العالمية بنسبة 100%
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