السعودية تفرض ضرائب جديدة على المشروبات والسجائر

فرضت هيئة الزكاة والدخل في السعودية ، ضريبة 50% على المشروبات المحلاة، و100% على أجهزة وأدوات التدخين، وكذلك النسبة ذاتها على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

يأتي ذلك من خلال تعديل مجلس إدارة الهيئة للائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية أخيراً، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بحسب ما ذكرته الهيئة على موقعها ونقلته الصحف السعودية.

وارتفع عدد المنتجات التي من المقرر فرض ضريبة انتقائية عليها إلى 6 منتجات، 3 منها طبقت خلال الفترة الماضية ممثلة في المشروبات الغازية بـ50% والتبغ ومشروبات الطاقة بـ100%، إضافة إلى المنتجات الـ3 التي تم إقرارها مؤخرا.

وأشارت هيئة الزكاة السعودية إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تحديد الموعد لبدء سريان الضريبة الانتقائية على المنتجات المستهدفة، علماً أن مصدراً في الهيئة أكد أن تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة سيبدأ مطلع يوليو/ تموز المقبل.