السعودية تملك ثاني أعلى احتياطيات نفطية عالميا بـ267 مليار برميل

حلت السعودية ثاني أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة بـ267 مليار برميل، بحصة 17.8 في المائة من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ نحو 1.5 تريليون برميل بنهاية عام 2018.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات وزارة الطاقة السعودية وبيانات منظمة أوبك، ارتفعت الاحتياطيات السعودية 0.3 في المائة (766 مليون برميل) خلال 2018، بعد أن كانت 266.3 مليار برميل نهاية 2017.

واحتياطيات النفط السعودية تحتل الترتيب الثاني عالميا بعد فنزويلا التي تملك احتياطيا بـ302.8 مليار برميل 20.2 في المائة من العالم.

وتعادل احتياطيات السعودية من النفط 33.2 في المائة من الاحتياطي في دول منطقة الشرق الأوسط البالغ 803.2 مليار برميل، و22.4 في المائة من احتياطي دول منظمة أوبك البالغ 1.19 تريليون برميل بنهاية عام 2018.

وارتفعت احتياطيات النفط في العالم خلال 2018 1 في المائة (15.2 مليار برميل)، بسبب صعود الاحتياطيات الأمريكية بـ14.3 مليار برميل.

أكبر الاحتياطيات عالميا

وعن أكبر عشر دول في العالم من حيث احتياطي النفط المثبت، جاءت إيران خلف فنزويلا والسعودية، باحتياطي نفط مثبت يبلغ 155.6 مليار برميل، يشكل 10.4 في المائة من الاحتياطي العالمي، ثم العراق بـ145 مليار برميل، يشكل 9.7 في المائة.

وخامسا حلت الكويت باحتياطي نفط مثبت يبلغ 101.5 مليار برميل، يشكل 6.8 في المائة من الاحتياطي العالمي، ثم الإمارات بـ97.8 مليار برميل، يعادل 6.5 في المائة.

وحجزت روسيا المرتبة السابعة باحتياطي نفط مثبت يبلغ 80 مليار برميل، يشكل 5.3 في المائة من

الاحتياطي العالمي، ثم ليبيا بـ48.4 مليار برميل، يمثل 3.2 في المائة.

تاسعا حلت الولايات المتحدة الأمريكية بـ47.1 مليار برميل، متجاوزة نيجيريا بعد أن رفعت الاحتياطي بـ14.1 مليار برميل، حيث كان 32.8 مليار برميل في 2017.

عاشرا جاءت نيجيريا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 37 مليار برميل، يشكل 2.5 في المائة من الاحتياطي العالمي.

وتعتمد بيانات "أوبك" احتياطيات النفط التقليدي في العالم ولا تشتمل على النفط الصخري، لذا خرجت كندا من قائمة كبار الدول امتلاكا للاحتياطي، كون لديها 3.8 مليار برميل من النفط التقليدي فقط، فيما يبلغ إجمالي التقليدي وغير التقليدي نحو 173 مليار برميل.