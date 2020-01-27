السعودية تنفذ قرار رفع حظر استيراد المواشي من السودان في فبراير المقبل

تبدأ السعودية مطلع فبراير (شباط) المقبل، تفعيل قرار رفع حظر واردات المواشي السودانية، ودخولها إلى الأسواق السعودية.

وكان الجانبان السعودي والسوداني قد اتفقا على تكوين لجان فنية بين الطرفين، للوصول إلى تفاهمات، بغية انسياب صادر المواشي إلى الأسواق بصورة سليمة؛ حيث جاء استئناف تصدير المواشي السودانية للسعودية، بعد تعليقه قبل 3 أشهر، في أعقاب إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عن تقريرها النهائي بشأن انتهاء حالة مرض حمى الوادي المتصدع في السودان، والمؤرخ مطلع شهر يناير (كانون الثاني) الجاري.

وأكد مسؤول سعودي أن المملكة تعمل بحسم تجاه الواردات الحيوانية من الخارج، تحوطاً لمنع نقل أي فيروس قاتل، مشيراً إلى أنه فيما يخص فيروس «كورونا»، فإن جميع الواردات الحيوانية من الإبل يتم فحصها للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الذي يعرف علمياً بالـ«كورونا ميرس».

وقال الدكتور عبد الله أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «يتم استقبال أول إرسالية من المواشي السودانية، بعد انقضاء مدة الحجر الصحي المقدرة بـ30 يوماً في بلد المنشأ. وتعتمد بداية هذه المدة من تاريخ صدور إذن الاستيراد، وهي تختلف من مستورد إلى آخر».

وأضاف أبا الخيل: «جميع الواردات الحيوانية إلى المملكة يتم فحصها وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية عليها، سواء من السودان أو غيرها، وهي تختلف حسب الوضع الوبائي الصحي للدولة المصدرة، والاتفاقيات الدولية المنظمة».

وفيما يتعلق بسياسة المملكة في تفادي استيراد مواشي أو إبل، قال: «إن جميع الواردات الحيوانية من الإبل، يتم فحصها للكشف عن فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا ميرس)».

إلى ذلك، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة، في منصة «أنعام بلس»، التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثاً، ضمن استراتيجيتها الرامية للتحول الرقمي في كافة أعمالها، ولتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة بالمنصة، تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد، مثل استيراد المنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.

وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية، مقسمة إلى: خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية.