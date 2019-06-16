السعودية تنهي اتفاقيات خصخصة قيمتها أكثر من ملياري ريال قبل نهاية 2019

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مقابلة مع صحيفة محلية إن الحكومة السعودية تقوم حاليا بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز قيمتها ملياري ريال (533 مليون دولار) قبل نهاية العام الجاري.

وتمثل حملة الخصخصة جزءا من "رؤية المملكة 2030" التي تمثل حزمة من الإصلاحات التي يقودها الأمير محمد وتهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وتوفير فرص عمل للشبان السعوديين.

وقال الأمير محمد إن "المركز الوطني للتخصيص يقوم حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز قيمتها ملياري ريال في مجالات عدة تشمل مطاحن الدقيق والخدمات الطبية وخدمات الشحن. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الاتفاقيات قبل نهاية عام 2019. ويجري العمل على تخصيص مشاريع خاصة بالتعليم خلال عام 2020 باستثمارات تبلغ حوالي مليار ريال".

وقال الأمير محمد إن "صندوق الاستثمارات العامة يعتبر حالياً أداة مهمة جداً من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي ".

وأضاف أن "أصول الصندوق ارتفعت مما يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون ريال، ويمثل ذلك الارتفاع حوالي الضعف خلال سنتين".

وِأشار ايضاً الأمير محمد إن الحكومة ملتزمة بالطرح الأولى العام لشركة أرامكو السعودية " وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب.

وأردف حديثه "كما ذكرت سابقاً أتوقع أن يكون ذلك بين عام 2020 وبداية عام 2021". وأضاف أن" عملية استحواذ أرامكو على حصة صندوق الاستثمارات في سابك وهذه الصفقة، بما ستحدثه من تحول شامل، ستؤدي إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيميائيات وطنية عملاقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العالمي وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو السعودية وربحيتها في تقلبات أسواق البترول المعتادة".