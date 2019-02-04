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السعودية تخصص 27 مليار ريال لمبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية خلال 2019

السعودية تخصص 27 مليار ريال لمبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية خلال 2019
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