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السعودية توفر 4 عوامل تمكّنها من تصدّر قائمة الدول في إنتاج الطاقة الشمسية

السعودية توفر 4 عوامل تمكّنها من تصدّر قائمة الدول في إنتاج الطاقة الشمسية
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