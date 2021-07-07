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السعودية توقع اتفاقية مع اياتا لإنشاء مقر إقليمي بالمملكة

منشور 07 تمّوز / يوليو 2021 - 06:03
السعودية توقع اتفاقية مع اياتا لإنشاء مقر إقليمي بالمملكة
سيعزز وجود مقر اتحاد النقل الجوي الدولي بالسعودية في توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محلياً وإقليمياً
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قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية في بيان صحفي الثلاثاء 6 يوليو، إنها وقعت اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لإنشاء مقره الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في السعودية.

قالت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية في بيان صحفي الثلاثاء 6 يوليو، إنها وقعت اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لإنشاء مقره الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في السعودية.

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وقالت الهيئة "سيعزز وجود مقر اتحاد النقل الجوي الدولي بالسعودية في توفير الدعم اللازم لشركات النقل الجوي محلياً وإقليمياً".
    
يذكر أن مسؤول بقطاع الطيران السعودي صرح مسبقا أن السعودية تهدف لزيادة عدد الركاب الذين يسافرون عبر مطارات المملكة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 330 مليونا سنويا بحلول 2030، ارتفاعا من 103 ملايين في 2019 .

وكان المسؤول يتحدث في مناسبة في السعودية بشأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلنتها المملكة مؤخرا والتي تتضمن تأسيس شركة طيران وطنية جديدة.

كلمات دالة:اقتصاد السعوديةالسياحة في السعوديةالطيران في السعودية

Via SyndiGate.info


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