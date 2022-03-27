السعودية لتمويل المساكن تعلن عن بدء اكتتاب الأفراد.. وقيمة السهم الواحد

أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن اليوم الأحد 27 مارس 2022 عن بدء اكتتاب الأفراد بقيمة 10% من إجمالي أسهم الشركة والتي تبلغ ما يقارب 3,000,000 سهم.

الشركة السعودية لتمويل المساكن تعلن بدء اكتتاب الأفراد في أسهمها

وكشفت الشركة أن فترة الاكتتاب على أسهم الشركة تبدأ اليوم الأحد 27 مارس وتنتهي يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 أي تستمر 3 أيام، ويبلغ سعر السهم 20 ريال تم تحديده بناء من خلال سجل الأوامر.

وأعلنت الشركة عن أسماء البنوك المسؤولة عن عملية الاكتتاب وهي:

بنك الرياض

مصرف الراجحي

البنك العربي الوطني

السعودية لتمويل المساكن:

تأسست الشركة السعودية في عام 2007 ومقرها في العاصمة السعودية الرياض، وهي مرخصة من البنك المركزي السعودي، ويبلغ رأس مالها مليار ريال سعودي مقسمة إلى ما يقارب الـ 100 مليون سهم.

وتعمل الشركة على توفير حلول التمويل العقاري الخاص بالافراد، وذلك من خلال هيئة رقابة شرعية مكونة من خبراء في مجال التمويل الإسلامي.

وتمارس الشركة نشاطات متعلقة بالتمويل والعقارات وتتمثل أغراض الشركة ونشاطها في:

تمويل وشراء المنازل والأراضي السكنية والشقق في السعودية

تمويل العقارات التي يتم تطويرها من قبل جميع الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري.

تمويل إنشاء المشاريع التجارية والمشاريع الصناعي.

إدارة الأصول المفرغة للملاك وللغير

بيع وشراء العقارات للأغراض التمويلية التي أنشئت من أجلها الشركة باستثناء منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

وتستهدف الشركة السعودية جميع الشرائح من الأفراد، وتعمل على تمويل جميع الأفراد والمواطنين وأيضًا المقيمين وذلك بعد حصولهم على الموافقات اللازمة من الجهات المختلفة.

وتحرص الشركة على ممارسة أنشطتها وفق عدد من الانظمة المتبعة وذلك بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المسؤولة.

ومن بين أنشطة الشركة طرح البناء الذاتي، هذا الى جانب طرح منتجات جديدة في العام الحالي 2022 تتمثل بـ الرهن العقاري بصيغة المرابحة، ومنتج تمويل أرض وقرض.

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