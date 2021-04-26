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السعودية: مشروع حكومي يجذب 8ريالات مقابل كل ريال!

منشور 26 نيسان / أبريل 2021 - 08:04
مشروع حكومي يجذب 8ريالات مقابل كل ريال
السعودية
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في إنجاز ونجاح كبير، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع حققت نجاحات متتالية خلال الفترة الماضية

في إنجاز ونجاح كبير، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع حققت نجاحات متتالية خلال الفترة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم الاستثمارات بها نحو 1.191 مليار ريال، فيما بلغ عدد الصناعات الأساسية والثانوية قرابة 870 صناعة، إذ إن كل ريال تنفقه الحكومة على الهيئة الملكية للجبيل وينبع يجذب 8 ريالات من القطاع الخاص.

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ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن استثمارات الهيئة الملكية بلغت قيمتها قرابة 203 مليارات ريال تعادل نسبتها 17% من إجمالي الاستثمارات، فيما بلغت قيمة استثمارات القطاع الخاص قرابة 988.4 مليار ريال نسبتها تعادل 83%.

كلمات دالة:اقتصاد السعودية

Via SyndiGate.info


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