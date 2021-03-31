السعودية: مطار الملك خالد الدولي أول مطار بالعالم يوفر تقنيات لغة الإشارة المبتكرة على موقعه الإلكتروني

أعلنت شركة مايند روكيتس Mind Rockets Inc ، المتخصصة في مجال تطوير وسائل التكنولوجيا اللازمة لمساعدة الأشخاص الصم وضعاف السمع حول العالم، عن تعاونها مع مطارات الرياض لتزويد الموقع الإلكتروني لمطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية بتقنيات لغة الإشارة لخدمة ذوي الإعاقة السمعية والصم، ليكون بذلك أول مطار على مستوى العالم يطبق تقنيات لغة الإشارة على موقعه الإلكتروني وفقًا للشركة.

وتعاونت شركة مطارات الرياض بهذا الخصوص مع فريق عمل من الصم والسامعين بشركة مايند روكتس العربية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية والإقليمية في ابتكاراتها المتخصصة بالتقنيات المساندة للصم. وسبق أن طورت الشركة مجموعة التقنيات التي تتيح العديد من وسائل التواصل الاجتماعي بلغة الإشارة مثل صفحات فيس بوك وحسابات تويتر.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمود الدراوشة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايند روكيتس Mind Rockets Inc: “تتراوح التقديرات الرسمية لعدد الصم وضعاف السمع في السعودية ما بين 700 ألف ومليون شخص، وفي الوطن العربي 13 مليون شخص، بالإضافة إلى 460 مليون شخص من حول العالم، ولذلك؛ وجد هذا التعاون مع مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية لتزويد موقعه الإلكتروني بتقنيات لغة الإشارة، ليكون بذلك أول مطار في العالم يزود موقعه الإلكتروني بهذه الخدمة لمساعدة الصم وضعاف السمع من حول العالم الذين يعانون بصمت في فهم المعلومات والوصول للخدمات على المواقع الإلكترونية كغيرهم من أبناء المجتمع، وذلك لأن أكثر من 80% منهم يستخدمون لغتهم الأم وهي لغة الإشارة للتواصل بدلًا من اللغة المكتوبة التي لا يجيدها الغالبية”.



من جانبه، أضاف محمد الكيلاني، رئيس هيئة المديرين بالشركة: “من خلال هذا التعاون أيضًا، نقوم بإيصال رسالة مهمة، بأن للصم كغيرهم الحق في الوصول إلى المعلومة والخدمة، فهم جزء من المجتمع ولهم حق علينا بمراعاة احتياجاتهم، وهذا جزء من ديننا وثقافتنا، وينبغي أن نقدم فيه مثالًا متقدمًا للاهتمام بفئات المجتمع على اختلافها”.

وأصبح بإمكان زوار موقع مطار الملك خالد الدولي في الرياض الآن تشغيل الخدمة عن طريق الضغط على أيقونة الصم على الموقع، وعندها سيظهر مترجم افتراضي يرحب بالزائر بلغة الإشارة، وعندما يقوم الزائر بتوجيه السهم على أي نص على الموقع فإن المترجم الافتراضي يقوم بالترجمة الفورية إلى لغة الإشارة، ما يجعل الموقع مفهومًا للصم بلغة الإشارة السعودية.

تقول مايند روكيتس أنها طورت التقنية المستخدمة بجهود فريق يعمل فيه الصم جنبًا إلى جنب مع السامعين لتطوير وتدقيق الترجمة من أجل ضمان أن ضعاف السمع والصم طرف أساسي في صناعة البرمجيات التي تخدمهم.

وتُشير الشركة إلى أن تطبيقاتها تُستخدم في العديد من المواقع الحكومية العربية ومن أكثر من 500 ألف مستخدم في الولايات المتحدة وكندا والعالم العربي، وقد فازت الشركة بالعديد من الجوائز وحصلت على اعتراف من لجان تحكيم دولية عدة في دبي، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، سويسرا، الأردن، والبحرين.

كما حازت على عدة جوائز عالمية وإقليمية من أبرزها جائزة التصويت العام في سيدستارز في سويسرا، وأفضل تطبيق محدث لفيس بوك على مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي في الولايات المتحدة، وجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية بالكويت، فضلًا عن جائزة تمكين الأشخاص من مؤسسة سيمنز الألمانية، بالإضافة إلى تكريم الشركة بدعوتها لحضور نقاش حواري مع مؤسس فيس بوك والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ.