ما هو كلوب هاوس (Clubhouse)؟دليلك الكامل للتطبيق الذي أثار الجدل

انطلق في الآونة الآخيرة تطبيق اجتماعي جديد يدعى كلوب هاوس(Clubhouse)، وجذب العديد من المستخدمين حول أنحاء العالم.



ما هو تطبيق كلوب هاوس (Clubhouse)؟

كلوب هاوس (Clubhouse): هو تطبيق تواصل اجتماعي قائم على الصوت، وليس النص، مما يجعله يبدو وكأنه "بودكاست" تفاعلي أو مكالمة جماعية. تم إطلاقه عام 2020 من قبل بول دافيسون وروهان سيث، بواسطة شركة Alpha Exploration Co.

حيث اكتسب التطبيق شعبية في الأشهر الثلاثة الأولى من انتشار فيروس كورونا، و في ديسمبر 2020 جذب التطبيق حوالي 600000 مستخدم مسجل وظل متاحًا فقط عن طريق الدعوة.

ووصلت القيمة السوقية للتطبيق الذي لم يصدر سوى في أبريل/نيسان 2020 إلى مليار دولار أمريكي، خصوصا بعد دعم شركة أندريسن هورويتز لملاك التطبيق بـ100 مليون دولار مؤخرا.

وشهد التطبيق في الأيام القليلة الماضية إقبالاً متزايداً من قبل المستخدمين، حيث تشير الأنباء أن المنصة تستقطب مليوني مستخدم كل أسبوع، مع العلم أن التطبيق لا يدعم أجهزة أندرويد .

وجاء هذا الإقبال على التطبيق إثر انخراط مؤسس شركة "تسلا"، وأحد عمالقة وادي السيليكون، في نقاش مطول مع الرئيس التنفيذي لتطبيق "روبن هود" فلاد تينيف.

حيث جرى النقاش عبر غرفة دردشة في منصة "كلوب هاوس"، بحسب ما ذكرته عدة مواقع أمريكية متخصصة في التكنولوجيا.

وأصبح الآن التطبيق هو السادس في عدد التحميلات بالنسبة لتطبيقات التواصل الاجتماعي على نظام آي أو إس.

وشهد التطبيق الصوتي الجديد اهتماماً من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب، خاصة في السعودية، حيث انتشرت عدّة وسوم تبحث في خصائص التطبيق الجديد.

في حين لا يزال آخرون ينتظرون دعوة من شخص قريب، أو غريب للانضمام لـ "كلوب هوس".



#مين_كفيلك_في_كلوب_هاوس من المسؤول عن الكلوب هاوس شلون تعطي صلاحيات لاشخاص هم يدعون من يبون نفسي اعرف سر هذا البرنامج — ابو عبدالعزيز (@laf02308195) February 12, 2021











وما يميز التطبيق أن استخدامه في البداية، اقتصر على الشخصيات المهمّة ، مثل المشاهير ، والمثقفين ورجال الأعمال.



كيف تسجل الدخول في تطبيق كلوب هاوس (Clubhouse)؟

عند استخدام "كلوب هاوس" يتعين عليك الحصول على دعوة من عضو داخل التطبيق. الخيار الثاني قد تسجل عبر الموقع الرسمي وتنتظر دورك. يطلب منك التطبيق تسجيل رقم هاتفك.





ما هو مبدأ عمل تطبيق كلوب هاوس (Clubhouse)؟

1.عند الحصول على التطبيق، يحدد التطبيق للمستخدم المواضيع التي تهمه سواء كانت سياسية، اجتماعية، أو ترفيهية.

2.عند كتابة معلومات اكثر عنك وهواياتك ، كلما زادت المجموعات أو الغرف الافتراضية التي ينصحك التطبيق بمتابعتها.

مقابلة مترجمة مع مؤسس #كلوب_هاوس والرئيس التنفيدي @pdavison لخص فيها فكرة المنصة وكيف ممكن الناس تستفيد منها بذكاء، ولماذا هو متعصّب للشبكات الاجتماعية الصوتية



لماذا التسجيل الآن دعوات

وموقفهم من توثيق الجلسات

وماهي خططهم لجني الأرباح #Clubhouse @joinClubhouse pic.twitter.com/qt3wOY5uYP — Naif Hadi نايفكو (@naifco) February 11, 2021







3. في التطبيق يوجد غرف تشبه الغرف الافتراضية و الاجتماعات المغلقة أو الندوات المفتوحة. وأيضًا تستطيع إنشاء غرفتك الخاصة ، أو الانضمام إلى حوار عام ، والاستماع إليه مباشرة.

4.يمنح التطبيق إمكانية رفع يدك وإبداء رأيك وهذا الأمر متروك للمشرفين على النقاش فقد يسمحون لك بالحديث ، أو يقدمونك كمتحدث رئيسي، في حال كانت لديك معلومات مثيرة.

المزايا التي يقدمها تطبيق كلوب هاوس (Clubhouse)

يتيح التطبيق لمستخدميه مناقشة شخصيات هامة، و يقوم التفاعل عبر التطبيق بشكل كبير على وجود شخصيات بهويات معروفة وحقيقية. التطبيق يمنح الحرية الكافية ، حيث يستطيع المستخدمين النقاش في مواضيع مختلفة دون رقابة أو قيود خلافا لفيسبوك الذي أعلن عن نيته الحد من المحتوى السياسي على منصته. يتميز التطبيق أن المحادثات الصوتية لا تحفظ، وتختفي بخروج المشارك من الندوة الافتراضية ، ما يضفي نوعا من الخصوصية. التطبيق مجاني ولكن لا يمكن تنزيله إلا من خلال دعوة.

المساوئ التي قد يعاني منها تطبيق كلوب هاوس (Clubhouse)

يمكن المستخدم من تسجيل المحادثات بوسائل خارجية بعض المستخدمين اشتكوا من أن التطبيق لا يفعل الكثير لمنع انتشار خطاب الكراهية ، أو حملات التنمر يستطيع أي شخص آخر يستخدم التطبيق أن يتعرف على الشخص الذي دعاك، إذ تحفظ هذه المعلومة في ملفك الشخصي.

فيه احد قرأ سياسة الخصوصية لتطبيق كلوب هاوس؟ مذكور بأحد البنود بأنهم يسجلون أصوات المتحدثين داخل الغرفة بشكل مؤقت، واذا صار فيه بلاغ من أحد المشاركين يحتفظون بالتسجيل حتى يرجعون له لإجراء التحقيق اللازم وقد يتم مشاركتها مع السلطات أما إذا تم إنهاء الغرفة بدون بلاغ ينحذف التسجيل. pic.twitter.com/qgM1BoTnI2 — معجب الدوسري (@Mojebd) February 9, 2021

التطبيق لا يأخذ في الحسبان الاختلافات الطبيعية بين المجتمعات أو مدى الضرر الذي تسببه لمجتمعات بأكملها، حيث يعامل جميع المجتمعات بالطريقة نفسها من ن النرويج والسويد، مروراً بالبرازيل وجنوب أفريقيا، إلى العراق والسعودية. التطبيق يسمح لمن هم دون سن الـ18 بالتسجيل والمشاركة بغض النظر عن طبيعة وحساسية الموضوعات التي ستتم مناقشتها. محصور لمستخدمي آيفون الآن فلايمكن لمالكي الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد استخدامه.

الجهات التي يمكن أن تستفيد من استخدام كلوب هاوس "Clubhouse":

قد يحل محل البرامج الإذاعية ويكون بشكل أفضل، حيث يسمح التطبيق التحدث مباشرة مع المسؤول ومناقشته طبعا من خلال مسؤول غرفة الدردشة وليس بشكل عشوائي. تستطيع القطاعات الحكومية عبر التطبيق إدارة ندوة حول أي خدمة جديدة أو سماع رأي المستخدمين واقتراحاتهم حول الخدمات المقدمة بسهولة. يسهل التطبيق للشركات الخاصة القيام بحملات تسويقية من خلال عرض خدماتها في غرف تستقطب الجمهور المهتم بهذه الخدمات. تساعد الجامعات على عقد ندوات ولقاءات بين الطلاب والأساتذة وحتى الإدارة. المرشحين للانتخابات في الدول العربية وحتى المؤثرين اجتماعين استخدامه وذلك لأنه يمكنهم من الوصول للفئات التي يريدونها دون الحاجة للحضور شخصيا، وبتكلفة بسيطة.





الدول التي حجبت تطبيق كلوب هاوس "Clubhouse"



كانت سلطنة عُمان أول دولة عربية تحجب تطبيق كلوب هاوس "Clubhouse" بشكل مفاجئ مما أثار الضجة حيث غرد مغردون عبر تويتر " #عمان_تحظر_كلوب_هاوس" و بات من قائمة الوسوم الأعلى تداولا في السلطنة.



الامر غريب #عمان_تحظر_كلوب_هاوس محاولة لطمس حرية الرأي وكان بهذه الطريقة يتم طمسها ..

هذه الطريقة غير مجدية ولن تمنع احد ان يعبر عن مافي داخله هناك طرق كثيره لفك ذلك الحظر

بهذه الطريقة مجرد كسر الثقة بين الشعب وحكومته وهذا لا احد يتمناه بعض القرارات لا تصلح خاصة في هذا الوقت — خليفة اليافعي ⚖️ (@khalifa_alyafai) March 14, 2021





وأيضًا الصين قامت بحجب شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة «كلوب هاوس» بعد إجراء نقاش حاد على المنصة حول القضايا السياسية التي تعتبرها بكين شائكة، مثل هونغ كونغ وتايوان وأوضاع الأويغور في الصين.



وبعد ذكر الدليل الكامل عن تطبيق كلوب هاوس "Clubhouse"، هل تفضل تحميله على هاتفك؟وهل تعتبره تطبيق مفيد؟