ما هو كلوب هاوس (Clubhouse)؟دليلك الكامل للتطبيق الذي أثار الجدل

كلوب هاوس (Clubhouse): هو تطبيق تواصل اجتماعي قائم على الصوت، وليس النص، مما يجعله يبدو وكأنه "بودكاست" تفاعلي أو مكالمة جماعية. تم إطلاقه عام 2020 من قبل بول دافيسون وروهان سيث، بواسطة شركة Alpha Exploration Co.

