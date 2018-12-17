السعودية وسوريا الأكثر مساهمة في رؤوس أموال الشركات بمصر خلال 11 شهراً

عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي بلغ 19 ألف شركة برأس مال مُصدر 51.1 مليون جنيه.

أظهر تقرير للهيئة العامة للاستثمار تصدر السعودية قائمة أكبر 5 دول عربية مساهمة في رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها في الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2018.

وبلغت مساهمة السعودية في رؤوس أموال الشركات خلال 2018 نحو 130.9 مليون دولار ثم سوريا ثانيًا بـ 69.8 مليون دولار، بينما جاءت الإمارات ثالثًا بـ 27.3 مليون دولار والكويت رابعًا بـ 15.8 مليون دولار وأخيرا الأردن بـ 14.3 مليون دولار.

فيما تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية من حيث حجم المساهمة في رؤوس الأموال المصدرة حتى نهاية نوفمبر الماضي وذلك بحجم مساهمة بلغ 6.6 مليار دولار، وحلت السعودية ثانيا بـ 6.3 مليار دولار، ثم الكويت بـ 3.7 مليار دولار، وليبيا بالمركز الرابع بـ 2.4 مليار دولار وجاءت قطر بالمركز الخامس بـ 2.2 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي بلغ 19 ألف شركة برأس مال مُصدر 51.1 مليون جنيه.

وسيطر قطاع الخدمات على العدد الأكبر من عدد الشركات المنشأة خلال الفترة المذكورة بعدد 7.9 ألف شركة، ثم القطاع الصناعي بعدد 5.5 ألف شركة، وجاء قطاع التشييد والبناء في المركز الثالث من حيث عدد الشركات المنشأة بعدد 2.7 ألف شركة، وجاءت شركات القطاع الزراعي بالمرتبة الرابعة بعدد 1.25 ألف شركة ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدد 1.23 ألف شركة.

من جانب أخر تصدرت قبرص قائمة أكبر 5 دول أجنبية مساهمة في رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر 2018.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للاستثمار بلغت مساهمة قبرص في رؤوس الأموال المصدرة للشركات 31.4 مليون دولار، تلتها الصين بـ 19.1 مليون دولار، ثم بريطانيا بـ 7.9 مليون دولار وكندا بـ 4.8 مليون دولار وسنغافورة بـ 4.7 مليون دولار.

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