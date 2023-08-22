السعودية: يمكن للزوار دخول المملكة باستخدام تأشيرة الخروج والعودة حتى آخر يوم من صلاحيتها

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة نظامًا جديدًا لتأشيرات الوافدين، وأوضحت في بيانها الأخير بأن المقيمين الذين غادروا الأراضي السعودية باستخدام تأشيرة " الخروج والعودة " بإمكانهم الرجوع إلى المملكة حتى آخر يوم من تاريخ صلاحيتها.

نظام جديد لـ تأشيرة الخروج والعودة في السعودية

أشارت المديرية العامة للجوازات السعودية إلى أنه يمكن لحاملي التأشيرات تمديد الموعد الكترونيًا أثناء تواجدهم خارج المملكة وذلك بعد دفعهم الرسوم عبر منصة أبشر أو بوابة المقيم.

وسلطت الهيئة الضوء على أن جوازات الوافدين يجب أن تكون صالحة لمدة 90 يومًا على الأقل لإصدار تأشيرة الخروج والعودة، و60 يومًا لإصدار تأشيرة الخروج النهائي.

وبالرجوع إلى بيان المديرية العامة فإنه لا يسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى تأشيرة الخروج النهائي إذا كان المستفيد خارج المملكة.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في الآونة الأخيرة أن العدد الإجمالي للسكان في السعودية بلغ بما يقارب 32 مليون نسمة من ضمنهم عدد المغتربين المقيمين بها الذين بلغوا نحو 13.4 مليون نسمة و بنسبة 41.5 بالمئة في المملكة.

ووفقا لنتائج التعداد السكاني فإن المواطنين الآسيويين بين الجنسيات الثلاث الكبرى في السعودية قد بلغ عددهم بما يقارب 42 بالمئة من إجمالي عدد المغتربين بالمملكة.

وتناقلت أحد القنوات الرسمية للمملكة العربية السعودية تقريرا عن عدد تلك الجنسيات بأراضيها على النحو التالي:

تتصدر الجنسية البنغلادشية القائنة بجالية 2.1 مليون نسمة، ويمثلون 15.8 بالمئة من المغتربين في المملكة، وتحتل الهند المركز الثاني وعددهم 1.88 مليون نسمة، وأما الجنسية الثالثة فكانت الباكستانية حيث بلغوا 1.81 مليون نسمة.

وقدمت أيضا في بيانها أن التعداد أظهر وجود خمس دول اخرى هم اليمن بنسبة 1.8 مليون نسمة، ومصر بنسبة 1.4 مليون نسمة، والسودان بنسبة 819 آلاف نسمة، وسوريا بنسبة 449 آلاف نسمة والفلبين بنسبة 725 آلاف نسمة.



