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السندات السيادية السعودية قد تجذب 7 مليارات دولار إضافية

السندات السيادية السعودية قد تجذب 7 مليارات دولار إضافية
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