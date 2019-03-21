السودان تعتزم جني ملياري يورو على مدى 20 عاماً من اتفاق مع شركة فلبينية لخدمات موانئ الحاويات

السودان سيجني ملياري يورو على مدى 20 عاماً من اتفاق مع شركة فلبينية لخدمات موانئ الحاويات

قال مسؤول حكومي إن الحكومة السودانية ستجني 2.13 مليار يورو (2.44 مليار دولار) على مدى 20 عاما من اتفاق مع الشركة العالمية لخدمات موانئ الحاويات (آي.سي.تي.إس.آي)الفلبينية لتوسعة الطاقة الاستيعابية لميناء سوداني.

وقال على أحمد عبد الرحيم رئيس اللجنة الفنية المسؤولة عن التعاقد بشأن المشروع للصحفيين إن الاتفاق يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمرفأ الحاويات الجنوبي في ميناء بورسودان إلى أكثر من ثلاثة أمثال.

فيما قالت الشركة الشهر الماضي إن العقد البالغة مدته 20 عاما سيشمل تولي شركة إدارة الموانئ الفلبينية تشغيل وإدارة وتطوير الميناء، ومن المتوقع استكمال تسليم المنشآت بحلول نهاية مارس آذار.

وقال عبد الرحيم إن السودان تلقى 410 ملايين يورو من آي.سي.تي.إس.آي، من دفعة مقدمة قدرها 530 مليون يورو.

وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مسؤول سوداني علنا بالاتفاق، الموقع في الثالث من يناير كانون الثاني.

وذكرت آي.سي.تي.إس.آي في بيان أرسلته إلى رويترز الشهر الماضي أن مخاوف أصحاب المصالح المحليين قد بددتها هيئة الموانئ البحرية والحكومة السودانية.

ويأتي 85 بالمئة من جميع السلع التي يستوردها السودان عبر مرفأ الحاويات الجنوبي.

وأشار عبد الرحيم إن الحكومة تتوقع أن يحقق الميناء إيرادات بقيمة 3.339 مليار يورو خلال مدة العقد البالغة 20 عاما.

وستبلغ حصة السودان 2.13 مليار يورو وستحصل ي.سي.تي.إس.آي على المبلغ المتبقي، مضيفاً أن الميناء يحقق 91 مليون يورو سنويا.

وتهدف الحكومة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء من مناولة 480 ألف حاوية سنويا إلى 1.5 مليون حاوية.

قال عبد الرحيم إن ثاني أعلى عرض في العطاء جاء من موانئ دبي الإماراتية.

وأضاف أن العقد مع آي.سي.تي.إس.آي ينص على عدم تشييد موانئ حاويات في السودان لمدة سبع سنوات.

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