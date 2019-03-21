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السودان تعتزم جني ملياري يورو على مدى 20 عاماً من اتفاق مع شركة فلبينية لخدمات موانئ الحاويات

السودان تعتزم جني ملياري يورو على مدى 20 عاماً من اتفاق مع شركة فلبينية لخدمات موانئ الحاويات
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