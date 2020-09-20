السودان: عمليات فساد بقيمة 45 مليون يورو في الطيران المدني

كشف المدير العام لسلطة الطيران المدني السوداني إبراهيم عدلان عن أن إدارته أوقفت عمليات فساد بملايين الدولارات.

وقال عدلان إنه تم إيقاف فساد بقيمة 45 مليون يورو، مشيرا لوجود فساد في شراء الخدمات بقيمة 6.5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى عمليات فساد أخرى تم رفعها للسلطات.

ووصف عدلان بند شراء الخدمة بسلطة الطيران المدني بأنه "فساد يمشي على قدمين"، معلنا عن دعم الطيران المدني للخزينة العامة للدولة بمبالغ تصل إلى 64 مليون دولار.

وأقر عدلان بتخلف البنى التحتية للطيران بالسودان ، لافتا إلى أن 86 بالمئة من المعدات الملاحية عفا عليها الزمن.

وأوضح أن 44 بالمئة من العاملين بالطيران المدني أعمارهم تتراوح ما بين 50 إلى 54 عاما ، واصفا بنية المطارات بـ "المأساوية"، مشددا على أهمية أن يتمتع الطيران المدني بالاستقلالية الكاملة.