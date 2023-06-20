السودان في المركز الثالث.. قائمة الدول الأعلى ديونًا حول العالم عام 2023

تعمل الكثير من الدول حول العالم على تسهيل الاستثمارات وزيادتها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، إلا أن بعض الدول تضطر إلى الاستدانة بهدف تمويل اقتصادتها وتنشيطه والعمل على تحسينه.

وكشفت العديد من التقارير الاقتصادية العالمية إن عملية الاستدانة او الاقتراض التي تقوم بها الدول يتم من خلال طرح سندات حكومية، بهدف سد الفجوة في الموازنة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة ديون الدول.

وعادة ما يتم حساب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من اجل تحديد مدى صحة واستقرار اقتصاد أي دولة حول العالم، حيث تعتبر هذه الطريقة واحدة من أبرز المقاييس الاقتصادية المهمة التي تتبعها دول العالم.

ومؤخرًا نشر موقع worldpopulationreview قائمة تكشف ترتيب الدول صاحبة الديون الأعلى نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العامل الحالي 2023.

الدول صاحبة أعلى ديون في العالم خلال عام 2023:

فنزويلا - 350%

اليابان- 266%

السودان- 259%

اليونان- 206%

لبنان- 172%

جمهورية كابو فيردي- 157%

إيطاليا- 156%

ليبيا - 155%

البرتغال- 134%

سنغافورة- 131%

البحرين- 128%

الولايات المتحدة الأمريكية- 128%

وتتصدر فنزويلا القائمة بنسبة 350%، وتضم القائمة 4 دول عربية، حيث تأتي السودان في المرتبة الثالثة، فيما تاتي لبنان في المرتبة الخامسة، أما ليبيا فتأتي في المرتبة الثامنة على القائمة، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة ما قبل الأخيرة بنسبة 128% وتتساوى بهذه النسبة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

